Нови разкрития за бандата "Розовите пантери"

Двама сърби на 48 и 46 години, част от международната престъпна мрежа „Розовите пантери“, успяха да оберат бижутериен магазин на полуостров Халкидики, Гърция, за по-малко от минута и да избягат на ролкови кънки. Кражбата се е случила на 2 септември 2025 г. в магазин Ulysses Jewellery, разположен в търговския комплекс Sani Resort на полуостров Касандра – популярна дестинация сред заможни българи, предава "Телеграф".

Обирджиите, маскирани с COVID маски и бейзболни шапки, обездвижили двама служители с пистолет и откраднали луксозни часовници и бижута с диаманти на стойност 579 805,75 евро. Плячката включва над 30 часовника от марки като Hublot, Rolex и Zenith. След обира двамата апаши преминали границата с България и се укрили, използвайки фалшиви документи и автомобили с подменени регистрационни табели.

В изпълнение на Европейска заповед за арест, 46-годишният сърбин бе заловен в България на 5 януари, а 48-годишният му партньор – в Хърватия. Според гръцките власти двамата са ветерани от войните в бивша Югославия, както повечето членове на „Розовите пантери“. Престъпната мрежа е известна с внимателното планиране на обирите, използването на военни стратегии и високотехнологична подготовка, като целта им са ценни часовници и бижута в цяла Европа.

От 2000 г. досега бандата е извършила над 200 обира на бижутерски магазини, с общо откраднати ценности за над 300 млн. щатски долара. Един от най-известните удари е през декември 2008 г. в Монте Карло, където четирима членове, преоблечени като жени, за по-малко от пет минути откраднаха диаманти и колиета за няколко десетки милиона евро.

Разследването на последния обир е водено от Отдела за преследване на престъпления срещу живота и собствеността в Гърция с помощта на Европол и съседни държави. Според разследващите, членовете на „Розовите пантери“ са изключително изобретателни, използват електрически скутери, автомобили и ролкови кънки за бързо бягство и са добре подготвени с военна подготовка от Балканските конфликти.

Експертите предупреждават, че международният характер на мрежата прави разкриването им трудно, а обирите им са сред най-професионално организираните на континента.

Източници: Телеграф , Европол

