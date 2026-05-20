Австрийското правосъдие започна официално разследване на един от най-мрачните и зловещи митове от войната в Босна и Херцеговина. Прокуратурата във Виена проверява двама души, за които се подозира, че са участвали в така наречените „човешки сафарита“ по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век.

Потвърждение от Виена

Министерството на правосъдието в Австрия потвърди, че от 25 април се води предварително производство. Обект на разследването са австрийски гражданин и още едно, все още неустановено лице.

Обвиненията са свързани с потресаващи разкази от периода 1992–1995 г. Според тях богати чужденци от Западна Европа са плащали огромни суми в брой (хиляди долари), за да получат достъп до сръбските бойни позиции около Сараево. Срещу това заплащане те са получавали възможност да стрелят със снайпери по цивилни граждани в обсадения град. Въпреки че слуховете за този „снайперски туризъм“ циркулират в Босна от десетилетия, до момента липсват категорични и публично достъпни доказателства за съществуването му.

Разследвания на няколко фронта в Европа

Случаят в Австрия не е прецедент. Подобно разследване в момента се води и в Италия. Прокуратурата в Милано се задейства след подаден сигнал от италианския писател Ецио Гавацени. В резултат на това италианските магистрати откриха производство за извършени няколко убийства срещу неизвестни извършители.

Паралелно с това темата предизвика и сериозно политическо напрежение на Балканите. В края на миналата година сръбският президент Александър Вучич категорично отхвърли твърденията, че има каквато и да е връзка с подобни военни престъпления. Вучич заяви пред проправителствена медия, че никога не е чувал за подобни „сафарита“ и никога не е носил снайпер.

Реакцията му дойде след появата на архивни видеокадри. На тях настоящият сръбски държавен глава, който по това време е близък съратник на радикалния националист и по-късно осъден за военни престъпления Воислав Шешел, е заснет на сръбска позиция над босненската столица. От самия запис обаче не може да се установи дали той е притежавал оръжие в този момент.

Трагедията на обсадения град

Обсадата на Сараево е един от най-кървавите епизоди от разпадането на Югославия, продължил близо четири години. По време на блокадата, наложена от части на босненските сърби, редовната югославска армия и различни паравоенни формирования, загиват над 10 000 души. Огромен брой от жертвите са цивилни граждани, застреляни безразборно от снайперисти, докато се придвижват по улиците на града под прицел от околните планински възвишения и високи сгради. През последните години излизат все повече доказателства за сатанизма на богатите европейци, които са плащали хиляди, за да избиват беззащитните цивилни граждани на Сараево.

