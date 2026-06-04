Обвиненият за смъртта на момичето от Благоевград остава на свобода

20-годишният студент по философия Александър Георгиев, обвинен за убийство на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано, предава NOVA.

На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петия етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница.

Според съда не е ясно каква е причината за падането на момичето и момчето от двете срещуположни страни на блока. Няма очевидец, възприел паданията, посочи съдът. И отбеляза, че към момента не може да се твърди дали момичето е паднало вследствие на престъпление или не. Съдът обяви, че към момента няма възможност да прецени има ли престъпление. Делото мина при закрити врата.

На първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето. Според прокуратурата - макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено.

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