Обвиненият за смъртта на момичето от Благоевград остава на свобода
Съдът обяви, че към момента няма възможност да прецени има ли престъпление
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Съдът обяви, че към момента няма възможност да прецени има ли престъпление
Той излиза на свобода без мярка за неотклонение
Софийски апелативен съд ще обяви присъдата на Николай Русенов-Чеци до един месец. Това съобщи днес съдия Николай Джурковски, председател на съдебния с...
Веселин Пенгезов определи вота като политически
София. Бизнесменът Христо Ковачки е оправдан от Софийския апелативен съд, предаде БНР. Съдът оправда Ковачки по обвинението, че чрез данъчни престъпле...