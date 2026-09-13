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Съдът оправда Христо Ковачки

Съдът оправда Христо Ковачки

София. Бизнесменът Христо Ковачки е оправдан от Софийския апелативен съд, предаде БНР. Съдът оправда Ковачки по обвинението, че чрез данъчни престъпле...

24 януари | 14:14
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