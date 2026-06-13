Ключов факт за "Петрохан" - можело ли е да бъдат спасени Калушев и момчетата
Още на 3 февруари МВР е знаело къде е кемпера, твърдят запознати
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Още на 3 февруари МВР е знаело къде е кемпера, твърдят запознати
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