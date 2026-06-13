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Нова Турция е вече факт

Нова Турция е вече факт

Нова Турция е вече факт, макар и не точно, както си я представяха президентът Реджеп Тайип Ердоган и управляващата от 13 години ислямистка Партия на с...

09 юни | 6:10
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