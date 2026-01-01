Ключов факт за "Петрохан" - можело ли е да бъдат спасени Калушев и момчетата
Още на 3 февруари МВР е знаело къде е кемпера, твърдят запознати
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Още на 3 февруари МВР е знаело къде е кемпера, твърдят запознати
За щастие няма пострадали
За 2023 г. в България най-популярните имена за бебета бяха Виктория и Александър
18-годишнен младеж е в болница
Те са прегледани в УМБАЛ Бургас и освободени за домашно лечение с охлузни рани
За постъпката им споделя перничанин, който били зненадан от действията им.
Уникална спасителна операция
4 момчета на възраст между 10 и 17 години пребиха до смърт 59-годишен мъж
Щастието, което донесоха на местен жител
Жителите настояват да бъдат изселени семействата на двете момчета убийци
Полицай стрелял във въздуха, за да спре боя
Задържан е 26-годишен от Варна, бил надрусан
Не отглеждайте барби-бой, от тригодишна възраст на момчето трябва да се казва: „Ти си мъж!"
Започва разследване на случая
Момчетата са на 17 години
Жандармерията блокира врачанско село
В събота привечер няколко момчета са скачали в реката
Тежкият инцидент е станал, докато почиствали съоръжението
Ужасяващата трагедия е станала във врачанското село Алтимир
Не скачайте във водата от високо, защото е студена и пука капиляри, а на дъното има стари железа и плочки, предупредиха морски спасители