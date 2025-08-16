Тежък пожар у нас! Кметът на Бургас е на мястото

Много сериозен пожар избухна в района на град Българово, област Бургас. Задействана е системата BG-ALERT.

Властите налагат незабавна евакуация на жителите. По първоначалнни данни има изгорели постройки. Огънят се насочва в посока градския стадион, съобщава Нова телевизия.

Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. “Лозницата”. Заради силния вятър, който възпрепятства гасенето, огънят настъпва към вилна зона "Лозница".

Застрашени са селскостопански постройки и вили. 6 пожарни автомобила са на място. Поискани са хеликоптери от военните бази в Крумово и Ново село. Изпратени са наличните водоноски от Бургас.

Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Затворен е входът на Българово откъм Айтос.

