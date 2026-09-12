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Кмет чете приказка на деца

Кмет чете приказка на деца

Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов ще влезе в ролята на приказен разказвач в традиционната инициатива в петък от 18.00 часа в коледния кът в...

17 декември | 16:51
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