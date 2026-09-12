Тежък пожар у нас! Кметът на Бургас е на мястото
Огънят е в село Българово
Следете всички новини, анализи и коментари за Кметът. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Огънят е в село Българово
Обявено е бедствено положение
Съобщи подробности за взрива
Екшънът продължава цял ден
Какво каза Живко Тодоров
За какво призова той в тежката ситуация
Какво каза Владан Васич
Със залп в чест на свободен Сливен и свободна България започна днес честването на 141 години от Освобождението на град Сливен от турско робство
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов ще влезе в ролята на приказен разказвач в традиционната инициатива в петък от 18.00 часа в коледния кът в...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов ще връчи приза „Спортист на годината" на тържествена церемония тази вечер от 19,00 часа в зала „Скаптопар...