Щетите са големи! Проговориха за влаковата катастрофа с вагони с дизел

Рано сутринта в петък влак с цистерни с дизелово гориво дерайлира край Симеоновград.

На мястото на инцидента вече липсва над 100 метра от железопътната линия, която е напълно унищожена. След цяла нощ работа, повечето цистерни са изтеглени, а екипите на пожарната продължават да охлаждат металните обвивки на останалите, съобщава Нова телевизия.

При инцидента няма пострадали хора, а огнеборци успяха бързо да локализират и потушат огъня.

„И през нощта продължихме да охлаждаме цистерните и да ги охраняваме, докато се източва горивото от тях“, заяви Митко Чакълов, директор на ОД ПБЗН в Хасково. Част от горивото е изтекло покрай релсите, но по-голямата част се е възпламенила и е изгоряла.

Въпреки това,

опасност от ново възпламеняване към момента няма,

уверяват властите.

Областният управител на Хасково Стефка Здравкова обяви в петък частично бедствено положение за района. Няколко населени места останаха временно без ток и вода, но ситуацията вече е под контрол.

„Ситуацията е абсолютно овладяна. По-голямото количество от нафтата е изгоряло, няма опасност за хората“, уточни Здравкова.

Вече се работи по възстановяването на релсовия път.

По думите на Емил Симеонов се очаква до вторник железопътната линия и движението на влаковете да бъдат напълно възстановени.

Според машинистите на влака участъкът от жп линията, в който е станал инцидентът, не е добре поддържан.

