Щетите са големи! Проговориха за влаковата катастрофа с вагони с дизел
Според машинистите на влака участъкът, в който станал инцидентът, не е добре поддържан
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Според машинистите на влака участъкът, в който станал инцидентът, не е добре поддържан
На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня
От вчера се работи по отстраняването на цистерните край Пирот, излезлиа от релси по Коледа
На четвъртия ден от аварията властите в Сърбия отвориха и магистралата
Говори шефът на Дирекция „Аварийна помощ” към Столичната община Красимир Димитров
Журналистът Ненад Паунович от Пирот описва зловещите сцени
Повече от 50 души са настанени в болница след изтичане на амоняк
Камионите са били абсолютно неподготвени за движение в зимни условия
Шест автомобила-цистерни с етанол са се възпламенили при катастрофана влаковата композиция, която ги е превозвала. Тя е дерайлирала в Южна Дакота, съо...
Цистерните с горива до 10 тона на регистрирани земеделски производители да не се връзват с НАП и да нямат фискални устройства, ако годишната консумаци...
Всички, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни резервоари (подземни или надземни) с вместимост над 1000 литра, тр...
Резервоарите дистанционно ще изпращат данни до приходната агенция Нови по-строги правила за отчитане и контрол на ведомствените бензиностанции предла...
Всички цистерни с горива, от които се зареждат камиони, трактори или друга селскостопанска техника, ще влязат в регистър към Националната агенция за п...
До септември 2015 г. се кандидатства за финансиране
Полиция пази операцията по прехвърлянето на 2600 тона отрова в нов резервоар
Кърджали. Втора година върви разпродажбата на терени и имущество на бившия металургичен завод в Кърждали. През 2012 и началото на 2013 г. са проведен...
Йовчев проверява има ли гаф на пожарникарите
Варна. Огнеборци от Варна ще дарят кръв за пострадалите при снощния инцидент на гара Езерово, съобщиха от пресцентъра на МВР. При нужда ще се включат...
Варна. Вътрешният министър Цветлин Йовчев разпореди две проверки по повод взривените цистерни на гара Езерово от вчера. Инспекторатът на МВР и Икономи...
Варна. Трите цистерни, които паднаха мистериозно от борда на руския кораб „Whitebox Volga” и течението ги понесе в наши териториални води, са избутан...