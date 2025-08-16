Пирин пак е в пламъци! Тройна заплаха за района

Над село Илинденци в Пирин планина се е разгоряло ново огнище на пожара, който остава незагасен вече повече от три седмици.

Така активните огнища стават три, обясни за БНР инженер Иван Ризов - директор на Държавното горско стопанство "Струмяни".

"Става въпрос за едно огнище над село Илинденци при мраморните кариери,

снощи късно се е възобновило, като днес усилията са насочени тук и над село Плоски, на по-ниското огнище", уточни той.

На терен са над 70 души от всички институции, има и доброволци.

"Гаси се основно на ръка.

Където е възможно, използваме и вода от пожарните автомобили. Три са огнищата, към които са насочени основните усилия", каза още Иван Ризов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com