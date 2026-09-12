Пирин пак е в пламъци! Тройна заплаха за района
Пожарникари и доброволци гасят основно на ръка заради труднопроходимия терен
Следете всички новини, анализи и коментари за Илинденци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пожарникари и доброволци гасят основно на ръка заради труднопроходимия терен
Шефът на пожарната с последни подробности за битката с огнената стихия
Говори главен комисар Александър Джартов
Тази година организацията е по-добра от миналата, каза още той
Пожарът в Пирин се превръща в огромна беда
В гасенето участват над 120 души, включително служители на пожарната, горски служби, доброволци и работници на община Струмяни.
. Огънят се разрази в петък вечерта
В селото очакват пожарна техника и доброволци да се включат в гасенето
Четири пожарни коли са на място, има много служители от горските стопанства в района
За пореден път днес жителите на благоевградското с. Илинденци излязоха на протест срещу безбожно скъпата според тях цена на питейната вода
Студенти и доброволци от САЩ и Нова Зеландия за шеста поредна година ще участват в разкопките на неолитното селище в местността Масовец край село Илин...
Бившият рейнджър Дарел помага на местните да събират гроздето Антитерористът Марк е готов да дава уроци на селските деца по бойни изкуства Красивата...
Трио крадци бе арестувано от полицията в неделя. Това стана часове след получен сигнал за кражба предната нощ чрез увреждане на прозорец на магазин в...
Строят параклис по заръка на Ванга Все повече нашенци и чужденци бият път да село Илинденци заради чудодеен извор, който извира под самите скали. Вод...
Виното и красивата природа водят чужденци в село Илинденци. Най-много са руснаците, които се заселиха тук. 6 семейства от Русия намериха своя пристан...
Депутатът Димитър Делчев от партия „Движение България на гражданите" ще присъства на уникален празник с боговете на виното в село Илинденци в събота....
Боговете на виното ще слязат в село Илинденци тази събота, за да зарежат лозовите масиви и да коронясат царя на лозята. Те няма да пропуснат да дегуст...
Трифон Зарезан е един от най-почитаните празници в село Илинденци, край което има засадени почти 3000 декара лозови масиви. По традиция всяка година н...
Виното е емблемата на село Илинденци в община Струмяни. Затова тук на крака "слизат" боговете на течния еликсир, за да зарежат лозовите масиви и да из...
Вино на корем води наши и чужди туристи в село Илинденци. Тук производството и продажбата на вино хранят местните хора. В селището няма човек, който д...