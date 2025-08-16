Знаков музикант припадна на сцената у нас! ВИДЕО

Неочаквана и неприятна драма се разигра снощи на Морска гара, където хилядите фенове на хип-хопа от края на 90-те и началото на 2000-те се събраха за Егаси Феста, една от най-заредените вечери на лято 2025.

Малко след полунощ култовата група KINGSIZE се качи на сцената и отприщи буря от рима, носталгия и енергия, която не остави никого безучастен.

Само 20 минути по-късно купонът обаче бе прекъснат от неочакван инцидент – един от музикантите се хвана за корема, сви и припадна на сцената, пише Флагман.

"Това не е шега, моля ви пратете лекар", каза друг от изпълнителите, които бяха на сцената. В суматохата стана ясно, че пострадалият известно време е бил в безсъзнание, но е спасен.

Медицински екип реагира мигновено и веднага му оказа първа помощ. След няколко минути той бе транспортиран с линейка до болнично заведение. Не е ясно какво е състоянието му.

