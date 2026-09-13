Стимулите за електромобили остават под въпрос заради състоянието на хазната
Правителството ще решава след готовия бюджет, а „Възраждане“ поиска конкретен отговор за директна подкрепа
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Правителството ще решава след готовия бюджет, а „Възраждане“ поиска конкретен отговор за директна подкрепа
Какво предлагат хотелиерите
Инфраструктурната свързаност, енергийният сектор, дигитализацията и ИТ секторът са ключови за развитието на цяла Европа
Процедурата за технологична модернизация от Плана за възстановяване и устойчивост протича при огромен интерес и още сега трябва да помислим за начини...
Увеличението на продажбите от 146,2% за първото полугодие на 2022 г.
За разлика от САЩ, Европа обяви, че няма да затяга коланите заради кризата
За 24 ч. са изпратени онлайн над 16 500 заявления на обща стойност 135 млн. лв.
Това решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове в Закона за здравето
Стимулите се отнасят до приспадане на данъци от 5 до 10 процента за онлайн плащания
Кръговата икономика и чистотата на въздуха с акцент върху електромобилността ще са приоритет при подготовката на следващия програмен период на Операти...
Откриват офис на Агенцията за инвестиции в Бургас Над 100 бизнесмени, кметове и общинари от Бургас и областта събра поредната дискусия "Да! На бълга...
Правителството обмисля варианти, които да стимулират жените да се връщат по-рано на работа, след като са родили, стана ясно от изказване в кулоарите н...
Депутатите от правната комисия към парламента решиха гласуването да стане задължително. На заседанието бяха обсъдени промени в Изборния кодекс. Народн...
Настроението в Европа е позитивно въпреки сваления самолет Разследване срина китайските индекси с 5% Европейските фондови пазари стартираха миналата...
Париж. Французите ще бъдат стимулирани финансово, ако ходят на работа с колело. Това предвижда 6-месечен проект на правителството, който започва в стр...
Нов закон за социалните услуги ги отделя от помощите Държавата ще въведе различни стимули, които да разнообразят доставчиците на услуги в подкрепа на...
София. Закон въвежда "защитени професии", решиха депутатите. Целта е да се стимулират младите хора да се обучават по непрестижни за тях професии, коит...