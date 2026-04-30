Няма милост. 20 години затвор за убиеца с аудито в автобус

Петчленен състав на Софийски градски съд постанови 20 години затвор и 23 години лишаване от правоуправление за 21-годишния Виктор Илиев, който буквално влезе с аудито си в автобус от столичния "Градски транспорт" на бул. "Възкресение" през август м.г.

Той ще изтърпява наказанието при първоначален строг режим и ще трябва да плати 11 593 евро разноски по делото. На четиримата пострадали ще трябва да плати разноски по 1500 евро.

Делото се гледаше по съкратена процедура, тъй като Илиев призна фактите в обвинителния акт.

Съдът не редуцира наказанието с една трета заради съкратеното съдебно следствие, защото прие, че престъплението е извършено с умисъл.

Прокурор Виолета Танаицова от Софийската градска прокуратура напомни, че на 15 август 2025 г. в 1,46 ч. сутринта Илиев заби управлявания от него лек автомобил, взет от братовчед му, в автобус от нощния градски транспорт, спрял на червен светофар.

Младежът е карал със 163 км/ч в момента на удара при ограничение от 50 км/ч. Преди това е преминал през трамвайните линии и металните решетки и е отскочил от островчето, на което има трамвайна спирка.

Според свидетели преди удара е карал още по-бързо, като е минавал на червено и е дишал от балони с райски газ.

При катастрофата загина на място сирийският лекар д-р Иса Али и пострадаха тежко 18-годишно момиче, което се е возило до Илиев, както и шофьорът на автобуса, като бяха ранени и още двама в колата.

Обвинението посочи, макар да е неосъждан, Илиев има няколко глоби за 14-те дни от взимането на книжка до катастрофата.

Пътниците в колата му на няколко пъти го молили да намали скоростта, но той не го направил.

