Няма милост. 20 години затвор за убиеца с аудито в автобус
Петчленен състав на Софийски градски съд постанови присъдата
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Петчленен състав на Софийски градски съд постанови присъдата
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ИДИЛ освободи 270 цивилни, съобщи Сирийският център за наблюдение на човешките права. Те са част от общо 400 души, които терористичната организация от...
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