Има милост! Идва сиромашкото лято

До края на седмицата времето над България ще претърпи нова промяна заради преминаващи атлантически циклони, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Атмосферното налягане у нас ще остане по-скоро антициклонално, но във височина ще започне пренос на по-топла въздушна маса. Това ще доведе до повишение на температурите над целия Балкански полуостров.

Преносът на топъл въздух ще създаде и предпоставки за тихи нощи и чести мъгли, особено в равнинните райони и котловините.

Във вторник времето ще е ветровито, с променлива и на места значителна облачност. Очакват се краткотрайни превалявания от запад на изток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 10 градуса, а дневните – между 12 и 18 градуса.

Към края на седмицата дневните стойности ще се покачат, достигайки 14–20 градуса, а през уикенда – дори до 24°C в отделни райони.

В неделя вятърът ще се ориентира от западната четвърт, времето ще остане по-топло от обичайното за сезона и сравнително стабилно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com