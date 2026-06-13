Разследват автошкола фантом за шофьорски книжки в Чехия, в схемата ли са нашите?

Автошкола-фантом в Чехия най-вероятно е била посредник в издаването на книжките на двамата шофьори, предизвикали катастрофата на "Челопешко шосе" с четири жертви. Това сочат данни от Прага на фона на мащабно разследване за корупционна схема в град Черношице.

Схемата е действала като добре организирана мрежа с множество участници. Според властите в Чехия, тя е обслужвала граждани на страни от Източна Европа. За услугата те са плащали от 4000 до 5000 евро. Най-малко сред клиентите са българи. Въпреки това над 6200 наши съграждани в момента притежават шофьорски книжки, издадени в Чехия.

Антимафиотите в Чехия разследват 16 души - служители на изпитни комисии, инструктори и посредници. Те са подпомогнали хиляди източноевропейци да получат чешки шофьорски книжки.

Франтишек Йемелка, говорител на Министерството на транспорта на Чешката република: „Издаването на шофьорски книжки на тези водачи е предмет на протичащо в момента наказателно производство в Чешката република, което ние, като Министерство на транспорта, инициирахме."

Проверяват се случаи, при които изпитващи са получавали подкупи, за да пускат кандидати, въпреки допуснати грешки на изпита, както и такива без проведени реални изпити. Свидетели твърдят, че книжки са били издавани дори на кандидати, които нямат проведени часове по кормуване. Посредници намирали клиенти сред чужденци от Източна Европа - най-вече украинци. Българите са едва 2,2%.

Сред тях са и двамата шофьори, предизвикали жестоката катастрофа на „Челопешко шосе“. Според властите в Прага те най-вероятно са преминали през подобна школа-фантом. Назначените у нас проверки по случая са закъснели според експерти. А фактът, че двамата не са подменили книжките си, след като пребивават повече от половин година в България, е доста съмнителен.

Ангел Попов - „Европейски център за транспортни политики“: „Тези хора, които причиниха катастрофата, не са превантирани. Има още много, хиляди като тях.“

Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка: „Това, че те нямат 8-и клас, не означава, че те не могат да правят това, което правят с автомобила си. Това не е от некадърност, а от самочувствието, че тях няма кой да ги натисне. Те са над закона. Там има само една патрулка, която те я познават. Там никой не смее да се опълчи и да каже за какво става дума.“

Отчитат и пропуски по отношение на контрола и пътната безопасност.

Ангел Попов - „Европейски център за транспортни политики“: „Знаете ли, че има автошколи, където има регистрирани 30 автомобила и има два трудови договора. Знаете ли, че има автошколи, където месечно са обучени 57 човека, а в данните в НАП са 15 човека.“

Кога ще приключи разследването на схемата за шофьорски книжки в Чехия все още не е ясно. Обработката на документите обаче може да отнеме месеци..“

Сред тях са и двамата шофьори, предизвикали жестоката катастрофа на „Челопешко шосе“. Според властите в Прага те най-вероятно са преминали през подобна школа-фантом. Назначените у нас проверки по случая са закъснели според експерти. А фактът, че двамата не са подменили книжките си, след като пребивават повече от половин година в България, е доста съмнителен.

Ангел Попов - „Европейски център за транспортни политики“: „Тези хора, които причиниха катастрофата, не са превантирани. Има още много, хиляди като тях.“

Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка: „Това, че те нямат 8-и клас, не означава, че те не могат да правят това, което правят с автомобила си. Това не е от некадърност, а от самочувствието, че тях няма кой да ги натисне. Те са над закона. Там има само една патрулка, която те я познават. Там никой не смее да се опълчи и да каже за какво става дума.“

Отчитат и пропуски по отношение на контрола и пътната безопасност.

Ангел Попов - „Европейски център за транспортни политики“: „Знаете ли, че има автошколи, където има регистрирани 30 автомобила и има два трудови договора. Знаете ли, че има автошколи, където месечно са обучени 57 човека, а в данните в НАП са 15 човека.“

Кога ще приключи разследването на схемата за шофьорски книжки в Чехия все още не е ясно. Обработката на документите обаче може да отнеме месеци, пише "Лупа".

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