tbi bank обяви Алекс Гармаш за Chief Value Officer, с което той ще отговаря за създаването на стойност, стратегическата трансформация и дългосрочния растеж на банката на основните пазари, на които оперира. Алекс се присъединява към tbi bank през 2024 г. и в продължение на две години ръководи бизнеса с търговци. С новата си длъжност той поема по-широка сфера на отговорности, фокусирана върху създаването на по-голяма стойност за клиентите и бизнеса.

Алекс притежава над две десетилетия международен опит, с фокус върху мащабни трансформации и програми за растеж в банковия, телекомуникационния, здравния, енергийния и автомобилния сектор в Югоизточна Азия, Латинска Америка, Европа и Австралия.

Преди да се присъедини към tbi bank, значителна част от кариерата му преминава в McKinsey&Company, където заема длъжността старши вицепрезидент и изпълнява временно функциите на изпълнителен директор по трансформации в големи организации, включително дейности по преструктуриране и подобряване на бизнес резултатите на компании в Азиатско-тихоокеанския регион.

Алекс е магистър по бизнес администрация (MBA) от London Business School и магистър по международна икономика от Киевския национален икономически университет. Завършил е програми за мениджъри в Harvard Business School и INSEAD. Алекс е сертифициран член на Австралийския институт на директорите на компании.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com