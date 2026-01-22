Сватбата, която взриви клана Бекъм! Защо Никола Пелц каза „стига“ на Виктория

Тя е млада, ослепително красива и приказно богата. И според британските таблоиди – на крачка от това да срине внимателно поддържания образ на „перфектното семейство“, който Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм градят вече три десетилетия.

Никола Пелц отдавна не е просто „жената на Бруклин“. Тя е жената, която си позволи да каже „не“ на Пош Спайс – и да стартира собствен, холивудски вариант на „Мегзит“, този път не от Бъкингам, а от фамилната империя Бекъм.

Когато Бекъм се оказват „бедните“ роднини

За разлика от много снахи, които влизат в известни фамилии за престиж, Никола влиза в семейство Бекъм като по-силната страна. В света на големите пари именно тя държи картите, пише Vesti.bg.

Тя е дъщеря на Нелсън Пелц – легендарен инвеститор от Уолстрийт с нетно състояние над 1,5 млрд. долара. За сравнение, общото богатство на Дейвид и Виктория, трупано с десетилетия труд и реклама, се оценява на около 450–500 млн. долара – сума, която в този кръг звучи почти скромно.

Никола израства в имението „Монсоре“ в Бедфорд, Ню Йорк – резиденция с 27 спални, частно езеро, ледена пързалка и армия от служители. Тя е едно от осемте деца на Нелсън от брака му с бившия модел Клаудия Хефнър.

В такава среда одобрението не е цел, а даденост. Никола няма нужда от благословията на Виктория, за да се чувства значима. И точно тук е заровена бомбата: Виктория е свикнала да бъде единствената „алфа“ жена, около която всички гравитират. Никола обаче има своя собствена орбита – и бюджет, който надхвърля този на свекърва ѝ.

Макар често да я наричат „разглезена наследница“, Никола упорито гради актьорска кариера още от тийнейджърските си години. Големият ѝ пробив идва с фентъзито „Последният повелител на въздуха“ (2010) на М. Найт Шаямалан, където играе Катара. Филмът е разкъсан от критиката, но ѝ отваря вратите на Холивуд.

Следва ролята ѝ в „Трансформърс: Ера на изтребление“ – продукция на Майкъл Бей, която я превръща в световно разпознаваемо лице и ѝ носи договори за милиони.

Никола се превръща и в търсена фигура за музикални клипове. През 2016 г. тя е звездата в черно-белия клип на Zayn Malik – „It’s You“, където образът ѝ на студена, класическа холивудска красавица напомня за икони от 50-те години.

Паралелите с Меган Маркъл не са случайни. Британските медии виждат в Никола същия сценарий: силна жена, която откъсва съпруга си от фамилния център.

Бруклин Бекъм вече не е „момчето на мама“. Той приема двойната фамилия Пелц-Бекъм, установява се трайно в Лос Анджелис и все по-рядко се вижда с братята си Ромео и Крус, както и със сестра си Харпър – често използвана от Виктория като „емоционален мост“ в социалните мрежи.

Първият танц, който взриви всичко

Кулминацията на драмата идва на сватбата в Палм Бийч. По план първият танц е трябвало да бъде за младоженците – Бруклин и Никола, под звуците на романтична балада, изпята на живо от Марк Антъни.

Вместо това, по разкази на очевидци, Виктория буквално завзема сцената. Тя се уговаря с певеца да обяви нейния танц със сина ѝ като основен момент на вечерта.

„Това беше мигът на булката, а Виктория го превърна в свой бенефис. Никола избяга със сълзи на очи, а гостите стояха в неловко мълчание“, разказва свидетел.

За първи път фамилия Бекъм среща човек, който не иска да бъде част от марката, а да бъде равностоен – или дори по-силен – играч.

