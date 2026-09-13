Сватбата, която взриви клана Бекъм! Защо Никола Пелц каза „стига“ на Виктория
Тя е по-богатата и независима страна в отношенията
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Тя е по-богатата и независима страна в отношенията
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Снаха нападна свекърва си с нож, заля я с киселина и блажна боя, след което сама започна да се реже. Всичко се случи пред смаяните чиновници в коридор...
София. Софийски градски съд днес ще гледа делото срещу убийците на свекървата на съдия Нели Куцкова. 26-годишният Станислав Маламов и Велик Корчев на...
София. Софийският градски съд ще гледа мярката за неотклонение на двамата, задържани за убийството на свекървата на съдия Нели Куцкова. Станислав Мал...
Докато нападателите вилнеели, съдийката и мъжът й празнували два етажа по-горе