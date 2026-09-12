12-годишна арестувана в Ел Ей-погубила с метална бутилка съученичка
Жертвата се е опитвала да помогне на голямата си сестра Шарън, която е била тормозена от група ученици
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Жертвата се е опитвала да помогне на голямата си сестра Шарън, която е била тормозена от група ученици
Тя е по-богатата и независима страна в отношенията
Хазяинът му го дал под съд за неплатен наем
Срещите с психотерапевта били в имението й в Лос Анжелис
Кога си пристига в България?
Джони Уоктър е на 37 години и е бил убит в събота сутринта
Епицентърът е бил на дълбочина 2 километра на 212 километра северно от Лос Анджелис
Ринго Стар се включи в последния концерт от турнето на Пол Маккартни в Лос Анджелис
Съдът в Лос Анджелис намери нов прецедент, като вместо да разрешава на полицията да декриптира конфискуван iPhone, просто нареди на неговата собствени...
Дарина Павлова с Енио Мориконе в Ел Ей
Утре лети със Супер Марио, за да пее на фестивала на българите в града Мария Илиева ще разтопи с кадифения си глас нашенците в Лос Анжелис в неделя в...
Властите на втория по големина град в САЩ - Лос Анджелис, планират през следващите години да изразходват 100 милиона долара, за да осигурят жилища на...
Изпълнителките Веси Бонева и Мария Илиева ще отлетят за Америка, където ще станат част от български фестивал, който се организира за трета поредна год...
Стотици жители на Лос Анджелис се маскирана като Алберт Айнщайн, за да подобрят рекорда на 319 "Айнщайновци", поставен през март от ученици в частно у...
Рапърът Шон Комбс, популярен като Пъф Деди, е арестуван по обвинения за нападение със "смъртоносно оръжие" в Университета Калифорния Лос Анжелис в пон...
Жена, твърдяща, че разполага с бомба на стъпалата пред сградата на представителството на имиграционната и митническата служба на САЩ в центъра на Лос...
Американският актьор Харисън Форд разби малък едномоторен самолет в четвъртък следобед, след което бе приет в болница. Пилотът Форд подкарал самолета...
195 млн. долара струва най-скъпият имот в САЩ, който можете да си купите. Цената на имението Palazzo di Amore в Лос Анджелис е толкова висока и заради...
Снимат се с него за спомен, искат му автограф Григор Димитров попадна под обсада от ченгета в Лос Анджелис. Няколко полицаи, патрулиращи с мотори, вн...
Лос Анджелис. Дженифър Анистън, чиито крака бяха обявени за най-секси в Холивуд, върти щура любов с годеника си Джъстин Теру във фургон. Бившата съпру...