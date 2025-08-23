Дженифър Анистън щастлива. Новата й любов

Нова любов промени изцяло сприхавата и нервна Дженифър Анистън, а връзката й с психотерапевта Джим Къртис я прави спокойна и ведра.

„Джим е прекрасен. Той е обожаван от близките на Дженифър. С него е лесно и спокойно - той излъчва увереност и Джен много го харесва", пише списание People.

Актрисата е свикнала да живее в "неистов ритъм", съчетавайки много работа. Джим Къртис й помага да "забави темпото и да си поеме дъх".

Слуховете за аферата на Дженифър Анистън с Джим Къртис се появиха през юли.

Известно е, че актрисата следи психотерапевта в социалните мрежи от почти две години. Тя харесва публикациите му с упражнения "за изцеление, възстановяване от развод и намиране на нова любов", както и публикациите, в която той призовава "да не се изолирате" от връзките.

Daily Mail разкри подробности за аферата на Анистън с Къртис.

"Всичките им първи срещи се състояха в имението й в Лос Анджелис. Къщата е толкова голяма, че има много места за усамотяване: всекидневна, телевизионен салон, където обича да играе игри като „Монополи“, задният двор, басейнът, градината, фитнесът – невероятно е колко е огромен дома й, каза събеседникът на таблоида.

