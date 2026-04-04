12-годишна арестувана в Ел Ей-погубила с метална бутилка съученичка

Дете на 12 години беше арестувано в американския град Лос Анджелис, в щата Калифорния, във връзка със смъртта на съученичка след удар в главата с метална бутилка за вода, предаде Асошиейтед прес, като се позова на информация на местните власти от снощи. До трагедията е довел предполагаем тормоз, уточнява агенцията.

Детето, чиято възраст и пол не са оповестени официално, е арестувано в четвъртък по подозрение в убийство, каза за АП полицаят от Лос Анджелис Чарлз Милър. Арестът е свързан със смъртта на 12-годишната Кимбърли Савалета Чукипа на 25 февруари, предава БТА.

Окръжната прокуратура на Лос Анджелис, в чиито правомощия е повдигането на обвинения, обяви снощи, че се води разследване.

Милър заяви, че не може да разкрие никаква друга информация, тъй като и жертвата, и заподозряното лице са непълнолетни. Семейството на Кимбърли казва, че тя е била ударена в главата на 17 февруари по време на тормоз в училището "Реседа Чартър“.

"Този ​​арест е важна стъпка по пътя към търсенето на отговорност, но сам по себе си не означава въздаване на справедливост и не отговаря на по-големия въпрос "Как това е било допуснато?“, заяви адвокатът на семейството на жертвата - Робърт Гласман, в електронно писмо до АП.

Кимбърли се е намирала в коридор на училищния комплекс, когато е била ударена в главата с метална бутилка за вода. Жертвата се е опитвала да помогне на голямата си сестра Шарън, която е била тормозена от група ученици, се казва в заведения от семейството иск.

Кимбърли е била откарана в болница, където е била прегледана и пусната да си ходи. Три дни по-късно е заведена в детската клиника към Калифорнийския университет на Лос Анджелис, където е претърпяла спешна мозъчна операция заради кръвоизлив. Момичето е починало на 25 февруари.

