Кърк Хамет падна от сцената пред хиляди фенове ВИДЕО

Неочакван инцидент беляза концерта на Metallica в Дъблин. Легендарният китарист Кърк Хамет падна от сцената по време на изпълнение на един от най-обичаните хитове на групата – Seek & Destroy.

Случката се разигра на стадион „Авива“ пред хиляди фенове. Видео от концерта показва как Хамет се подхлъзва върху предмет на сцената и губи равновесие, след което пада към публиката с китарата си.

За щастие инцидентът не доведе до сериозни последствия. Феновете реагираха мигновено, а музикантът бързо се върна към изпълнението. Концертът продължи без прекъсване.

Самият Кърк Хамет прие случилото се с чувство за хумор. Той публикува кадри от падането в профила си в Instagram и озаглави едно от видеата с игра на думи по името на песента: „Slip and Destroy“ („Подхлъзни се и унищожи“).

Инцидентът се случва по време на европейската част от мащабното турне M72 World Tour. В момента Metallica обикаля Европа и Великобритания с поредица от концерти, включващи специалния формат „No Repeat Weekend“, при който групата изпълнява различен сетлист във всяка от двете концертни вечери в един град.

Още същата вечер феновете получиха потвърждение, че Хамет е добре, а Metallica излезе отново на сцената в Дъблин за второ шоу с участието на Gojira и Knocked Loose.

Междувременно групата се подготвя и за преиздаването на своя седми студиен албум Reload, което ще излезе на 26 юни в ремастерирана версия с богато колекционерско съдържание.

След края на европейските концерти Metallica ще продължи турнето си в САЩ, включително със серия специални участия в Лас Вегас през есента.

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