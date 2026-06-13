Китаристът на "Металика" загубил 250 нови парчета
Китаристът на "Металика" Кърк Хамет изгубил айфона си, на който бил нахвърлял идеи за 250 нови парчета. "Стана преди шест месеца. Не ми пука за тъпия...
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Китаристът на "Металика" Кърк Хамет изгубил айфона си, на който бил нахвърлял идеи за 250 нови парчета. "Стана преди шест месеца. Не ми пука за тъпия...