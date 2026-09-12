Лекарите му казали: "Умираш, не излизай на сцената!"
Оззи отказал и сбъдна последното си желание
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Оззи отказал и сбъдна последното си желание
Прие го с чувство за хумор
Метъл титаните отбелязаха 30 години от пускането на „Черният албум“
В Пловдив феновете са нетърпеливи да научат
Дългото очакване е към своя край. Metallica се зарекоха да завършат новия си албум това лято. Така легендарната група ще зарадва многобройните си фено...
Богота. Metallica, както бяха обещали, представиха новото си парче при старта на турнето си в Южна Америка. Хилядите фенове на бандата в Богота чуха...
Лос Анжелис. Членове на Metallica потвърдиха на няколко пъти през 2013 година, че възнамеряват да започнат работа по новия албум съвсем скоро. Сега ки...
Антарктида. Metallica направи концерт в Антарктида, който нарече „най-уникалното шоу, което сме правили някога". От днес вече е достъпен видеозапис на...