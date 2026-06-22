Крис Айзък тази вечер в София! "България звучи екзотично"

Един от най-разпознаваемите гласове в световната музика – Крис Айзък, пристига за първия си концерт в България. Само дни преди да навърши 69 години, американската рокендрол легенда ще излезе тази вечер на сцената на Vidas Art Arena в София.

Пред българската публика ще прозвучат някои от най-обичаните му песни, сред които Wicked Game, Lie To Me, Baby Did a Bad Bad Thing и Blue Hotel.

„Много сме развълнувани да посетим България, защото не сме били там. Не знаем много за нея и звучи екзотично“, споделя Айзък преди пристигането си в София.

Платиненият изпълнител и номиниран за награда „Грами“ е сред най-емблематичните музиканти на своето поколение. Роден на 26 юни 1956 година в Стоктън, Калифорния, той изгражда собствен стил, в който се преплитат рокабилито на 50-те години, класическият поп и романтичните балади.

Световна популярност му носи хитът Wicked Game, чийто черно-бял видеоклип с датския супермодел Хелена Кристенсен се превръща в една от най-запомнящите се музикални продукции на всички времена.

През кариерата си Крис Айзък издава 13 студийни албума и реализира десетки успешни световни турнета със своята група Silvertone. Освен като музикант, той се изявява и като актьор, участвайки във филми като The Silence of the Lambs и That Thing You Do!.

Организаторите от Fest Team обещават интимна и емоционална атмосфера, като концертът ще бъде изцяло със седящи места за максимален комфорт на публиката.

Преди появата на американската звезда на сцената ще се качи българската певица Русита заедно със своята група.

За феновете това ще бъде рядка възможност да чуят на живо изпълнител, чиито песни повече от четири десетилетия остават символ на романтика, носталгия и неподражаем рокендрол.

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