Александър Скарсгард се превърна в Мик Джагър: новото секси оръжие на Rolling Stones
Шведският актьор танцува полугол в крайпътно заведение във видеото към „Mr. Charm“, а песента намига към Илон Мъск, парите и опасния чар
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Шведският актьор танцува полугол в крайпътно заведение във видеото към „Mr. Charm“, а песента намига към Илон Мъск, парите и опасния чар
Новата песен на титаните е "Jealous Lover"
Фамозният Рони Ууд от "Ролинг Стоунс" откри своя изложба, гвоздеят в която е картина, на която жена му Сали Хъмфрис е нарисувана гола. Творбата очакв...