Пролет ли? Не съвсем! Проф. Рачев вещае нови обрати на времето

Валежи обхващат страната, студът се задържа до април, но без опасни слани

27 мар 26 | 8:11
Иван Ангелов

Влажно и дъждовно време ще обхване страната още в следващите часове, като първо валежите ще започнат в Западна България. Това съобщи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на бТВ, като предупреди, че ни очаква по-хладен период до края на март и началото на април. По думите му промяна към по-топло време ще има едва след Цветница.

„Чака ни влажно и дъждовно време, което ще започне в Западна България“, каза проф. Рачев и допълни, че валежите ще обхванат постепенно цялата страна. В събота, когато традиционно се открива мото сезонът, той призова мотористите да се облекат добре заради хладното време.

В следващите дни се очакват повсеместни валежи, като в планините над 1400-1500 метра ще вали сняг. По думите му е възможно да се натрупа до около 50 см нова снежна покривка, като самият той с усмивка уточни, че ако това не се случи, ще се извини за прогнозата си.

В низините обаче не се очаква траен сняг. Възможно е единствено временно прехвърчане на снежинки при по-ниски температури, но без образуване на снежна покривка. „Засега не се очаква мраз и сняг в ниските части“, подчерта климатологът.

Прогнозата сочи, че до Цветница - 12 април, времето ще остане предимно облачно и дъждовно. В началото на следващата седмица валежите временно ще отслабнат, но около 1 април се очаква нов активен валежен процес. В източната част на страната количествата могат да достигнат около 30-35 литра на квадратен метър, което ще компенсира изключително сухия март.

В планините условията ще останат подходящи за зимни спортове, като има шанс ски сезонът да продължи до Великден, особено в курорти като Боровец. По Черноморието валежите ще са по-слаби по крайбрежието, но по-сериозни във вътрешността на Източна България.

Въпреки по-мрачната картина, проф. Рачев подчерта, че няма основания за тревога от сериозни застудявания. Не се очакват опасни слани, което е добра новина за земеделските производители след проблемите с късни студове през последните години.

След Цветница се очаква постепенно повишение на температурите и стабилизиране на времето. „След това започва едно повишение на температурите“, каза Рачев, като изрази надежда за по-топло и слънчево време около Великден, напомняйки, че пролетта и лятото все пак предстоят.

Още по тема времето
