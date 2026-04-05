Камелия разтопи цяла България с поздрав към Цветин (СНИМКА)

Цветето на поп фолка - Камелия, поздрави себе си и дългогодишния си партньор Цветин с общия им празник Цветница. "Желая и на двама ни да сме живи, здрави и любовта ни да ухае с прекрасен, цветен аромат. Честити и щастливи да сте и всички Вие, които днес празнувате", написа Камелия.

Преди време певицата разказа, че името ѝ идва по бащина линия - от името на баба ѝ, на която всички казвали Кана, но тя била Петкана.

„Но каква е връзката между Петкана и Камелия? Явно е някаква съвременна връзка. Майка ми е искала да ме кръсти Миглена, защото съм се родила с големи мигли. Но ето, че името Камелия ми е паснало перфектно“, коментира певицата.

Затова дали името предначертава съдба – Камелия отговори, че според нея всяко нещо в света има своята енергия.

„И няма как, когато ти е дадено това име, то да не носи своята енергия. Винаги съм си харесвала името“, сподели тя.

