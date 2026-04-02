Времето се обръща точно за празниците - ще вали ли на Великден

Април започна с капризи, но още в първата седмица идва кратка глътка въздух. Между 5 и 7 април за Цветница, времето ще се стабилизира – валежите спират, облаците се разкъсват и слънцето най-сетне ще напомни, че е пролет. Температурите ще се вдигнат до около 20 градуса – момент, който ще подлъже мнозина, че лошото време е зад гърба ни.

Само че това е затишие пред нов обрат.

Още след това – до средата на месеца – времето отново влиза в нестабилен режим. Ще има редуване на слънчеви часове с валежи, първоначално краткотрайни и локални, най-често следобед. Но с наближаването на датите около 10 април, 12–13 април и 15–17 април, дъждовете ще стават по-чести и по-сериозни, според НИМХ.

Именно тук идва ключовият момент – периодът съвпада с празничните дни. За съжаление, на 12, Великден има голяма вероятност да вали. И все пак на такъв духовен празник, не знаем каква ще е Божията воля и затова остава да се надяваме с вяра.

Над Балканите ще доминира динамична атмосферна обстановка, с преминаващи средиземноморски циклони, които ще носят значителни валежи. В първото десетдневие температурите ще останат под нормата за сезона, а в по-високите райони и Предбалкана дъждът дори може да преминава в сняг – особено сутрин и през нощта.

Кратко стабилизиране се очаква около средата на периода, но то няма да е достатъчно, за да „спаси“ изцяло времето. През по-голямата част от второто десетдневие ще се задържи хладно, с чести валежи и повишен риск от по-интензивни дъждове именно около 12-и и в интервала 16–19 април – точно около Великден.

След това идва нов обрат.

В третото десетдневие температурите ще започнат да се повишават и ще се доближат до нормалните за април. Но и тук няма да мине без изненади – сутрините ще са студени, с риск от слани в котловините и високите полета.

