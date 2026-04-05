Йотова с послание за светлина и надежда на Цветница

Президентът Илияна Йотова отправи трогателно послание за повече светлина, надежда и разбирателство между хората по повод Цветница, като поздрави всички празнуващи и католиците, отбелязващи Възкресение Христово. В публикация във Фейсбук тя акцентира върху значението на вярата и доброто в обществото.

„Честита Цветница! Честит имен ден на всички, които празнуват днес! Да има повече светлина и надежда в дните ни. Поздравявам всички сънародници католици и арменци, които днес отбелязват Възкресение Христово! Да пребъдат вярата в доброто и разбирателството помежду ни“, написа Йотова.

Посланието й поставя акцент върху единството между хората и съжителството на различни религиозни общности в България, като подчертава нуждата от повече взаимно уважение и споделени ценности в трудни времена.

Служебният премиер Андрей Гюров също отправи поздрав във Фейсбук, насочен към католическата и арменската общности в страната, като честити Цветница на православните християни.

„Скъпи сънародници от католическата и арменската общности, Христос Воскресе! Днес, когато камбаните на Католическата църква и Арменската апостолическа света църква в България възвестяват Светлото Христово Възкресение, отправям сърдечен поздрав към всички християни от двете традиционни за Родината ни вероизповедания.

Възкресение Христово е празник на живота, победил смъртта, и на надеждата, надвила страданието. В това е и неговото непреходно послание към всеки човек, че светлината е по-силна от мрака и че има нещо вечно, което надживява всяко страдание.

Католическата общност е носител на традиция, формирала духовния и културния облик на западната цивилизация в продължение на две хилядолетия. Арменският народ е сред първите в света, приели Христовата вяра - традиция с дълбочина, измервана не с десетилетия, а с хилядолетия. Различни по история и съдба, двете общности стоят днес пред едната и съща тайна на Възкресението и в нея намират общия си език.

Честит празник на празниците и честита Цветница на всички православни християни“, написа Гюров.

Двете послания очертават общ тон на призив към духовност, съпричастност и вяра, в ден, който събира различни християнски традиции около идеята за надежда и ново начало.

