Наш психиатър алармира за ужасна онлайн зависимост

Българските деца са изложени на сериозен риск от онлайн зависимости, а държавата няма ефективна стратегия за справяне с проблема. За това предупреди в интервю за БНТ доц. Михаил Околийски – представител на Световната здравна организация и ръководител на направление „Психиатрично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи. Според него пълната забрана на електронни устройства е безсмислена – нужно е „фино възпитание с любов, а не със страх“.

Дигиталният капан и загубената връзка с реалността

„Дяволът е в детайла, а отровата е в дозата“, коментира доц. Околийски по повод на прекомерното използване на социалните мрежи. По думите му, когато те се използват по предназначение, могат да бъдат полезни, но при липса на контрол и образование водят до тревожна зависимост. Той е категоричен, че пълната забрана няма да проработи – подобно на неуспешните кампании срещу „капиталистическата опасност“ навремето. „Трябва да бъде с фини действия, с любов. Тя отсъства в училището“, подчерта специалистът.

Според него България е пропуснала ключов шанс да въведе обучение по психично здраве в училищата, което да подготвя децата за рисковете в реалния живот и в онлайн средата. „Този формат просто не се случва. Резултатът е, че младите страдат, а родителите се чувстват все по-безпомощни“, заяви той.

Институции без реакция и индустрии без контрол

Доц. Околийски остро разкритикува отказа на държавата да поеме реална отговорност за зависимостите. „В България има забрани за почти всичко – тютюнопушене, употреба на райски газ – но няма средства за мониторинг и няма политическа воля“, каза той. По думите му тютюневата и хазартната индустрия са изключително влиятелни и нямат интерес от регулации, което пречи на държавните институции да работят ефективно.

Като пример посочи неусвоения фонд от 4 милиона лева към Министерството на здравеопазването, създаден именно за програми за лечение и превенция на хазартната зависимост. „Това е директно вмешателство в работата на институциите и отказ от действия срещу сериозни бичове за психичното здраве и бъдещето на страната“, подчерта той.

Хазарт, гейминг и разпадаща се семейна система

По думите на доц. Околийски връзката между онлайн игрите и хазарта е вече научно доказана. Геймингът при децата и младежите често се превръща в първия етап на зависимост, която може да ги тласне към по-сериозни рискови поведения. „Тези млади хора стават хазартни играчи, които най-вероятно ще пропилеят целия потенциал на живота си“, предупреди той.

Според експерта не може цялата отговорност да се стоварва върху семействата – те имат нужда от системна подкрепа, а не от вина. „Българските деца са застрашени, ако не се следват стъпки, основани на науката, за справяне със зависимостите“, заключи представителят на СЗО.

