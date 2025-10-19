Наш психиатър алармира за ужасна онлайн зависимост
България е без реална стратегия за психично здраве и превенция на дигиталните зависимости
В нашата болница от 38 сестри, 18 са пенсионерки, не в предпенсионна възраст, каза болничната шефка
Този тип общуване ни отдалечава един от друг. То е опосредствано от техническо средство
Тя обмисля да внесе предложение до здравното министерство да се закрият психиатрични болници