Риск за пчелите заради забранени вещества в семена за посев

Забранени инсектициди откри Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при лабораторни изследвания на семена за посев от царевица и слънчоглед. Пробите са взети в различни точки на страната от опаковките преди зареждане на сеялките, по време на сеитба или непосредствено преди нейното начало.

Към момента са анализирани общо 21 проби – 12 от царевица и 9 от слънчоглед. В семена от царевица от областите Варна и Габрово е установен инсектицидът имидаклоприд. Той се съдържа също в семена от слънчоглед от област Търговище. В проби от слънчоглед от областите Шумен, Хасково и Бургас пък е намерен инсектицидът тиаметоксам.

Двата инсектицида са отровни за пчелите. Те се пренасят от третираните семена в развиващото се растение, достигат до цвета, попадат в нектара и прашеца, а оттам и в пчелите. Употребата им е забранена в Европейския съюз от 2022 г.

Освен това в пет проби от царевица и в девет от слънчоглед са открити активни вещества, които по принцип се включват в разрешени за употреба продукти за растителна защита, но не и за посочените култури.

За установените нарушения ще бъдат наложени санкции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com