Риск за пчелите заради забранени вещества в семена за посев
За установените нарушения ще бъдат наложени санкции
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За установените нарушения ще бъдат наложени санкции
Рап звездата е против употребата на забранени вещества от деца и ученици
WADA обяви новия си списък със забранени стимуланти за спортистите
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