Една зодия се отрупва с пари, друга се впуска в невероятно приключение

Гергьовден носи сила, движение и пробуждане. Денят е зареден с онази особена пролетна мощ, която отваря пътища, връща хора и дава смелост за нови стъпки. Днес звездите са категорични – всяка зодия получава своя знак, своя жест, своята малка победа.

♈ Овен

Днес усещате прилив на увереност и решителност. Влизате в разговор, който отдавна отлагате, и излизате от него по-силни. За вас идва нова работа – предложение, идея или шанс, който ще промени посоката ви.

♉ Телец

Гергьовден ви носи стабилност и материален успех. Възможно е да получите бонус, печалба или изненадващ приход. Днес именно вие печелите много пари, и то по начин, който ви дава спокойствие за следващите месеци.

♊ Близнаци

Денят ви среща с миналото по най-хубавия начин. Неочаквано ще се обадите или ще видите човек, който е бил важен за вас. За Близнаците днес е моментът, в който ще видите стар приятел и това ще ви стопли истински.

♋ Рак

Емоциите ви са силни, но хармонични. Домът ви е център на празника и вие черпите сила от близките си. Днес именно вие ще се опрете на семейството – и ще получите подкрепа, която ви е липсвала.

♌ Лъв

Денят ви носи движение, срещи и нови възможности. Влизате в роля, която ви подхожда – уверени, блестящи, забелязани. За Лъвовете днес идва нова любов – среща, поглед или разговор, който запалва искра.

♍ Дева

Днес сте организирани, спокойни и в контрол над всичко. Получавате новина, която ви подрежда плановете. За Девите денят носи успешно решение на финансов или работен въпрос, който ви е тревожил.

♎ Везни

Празничната енергия ви прави по-леки, по-отворени, по-магнетични. Днес сте в центъра на вниманието и това ви стои прекрасно. За Везните денят носи хармония в отношенията и жест на обич от човек, който ви мисли.

♏ Скорпион

Интуицията ви е изострена. Виждате ясно кой е с вас и кой – не. Днес правите важен избор. За Скорпионите денят носи силен вътрешен пробив, който ще ви води през следващите седмици.

♐ Стрелец

Денят ви е активен, динамичен, изпълнен с движение. Получавате покана или предложение, което ви вдъхновява. За Стрелците днес идва възможност за пътуване или ново приключение, което ще ви зареди.

♑ Козирог

Днес сте стабилни, уверени и в отлична форма. Получавате признание или жест на уважение. За Козирозите денят носи малка, но важна победа в работата, която ви издига в очите на другите.

♒ Водолей

Денят ви е светъл и лек. Срещате човек, който ви дава идея или вдъхновение. За Водолеите днес идва яснота по въпрос, който ви е обърквал, и това ви носи спокойствие.

♓ Риби

Емоциите ви са дълбоки, но красиви. Днес получавате жест на обич или подкрепа, който ви трогва. За Рибите денят носи силен духовен знак – сън, усещане или среща, която ви насочва.

