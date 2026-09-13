Решено е. Хиляди започват нова работа у нас
Това предвижда новата мярка „Заетост без бариери“
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Това предвижда новата мярка „Заетост без бариери“
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Текучеството на кадри излиза все по-скъпо на компаниите и работодателите трябва да правят сериозни усилия, за да го намалят. Фирмите се сблъскат с нов...
49 младежи от община Белоградчик започнаха нова работа, съобщи кметът Борис Николов. Те са назначени по социална програма за заетост, финансирана от Е...