Светлана Василева се захвана с нов бизнес. Попиляха я в интернет
Снимка: Инстаграм/Светлана Гущерова
17 ное 25 | 17:47
Фатме Мустафова

Светлана Василева, по-позната доскоро като госпожа Гущерова отново успя да прикове вниманието в социалните мрежи.

След легендарния момент, в който гордо съобщи, че у дома отглеждат „паЛун“, блондинката този път реши да изненада онлайн пространството с ново езиково прозрение – предложи за продажба… „паУта“.

Разбира се, интернет реагира мигновено. Коментари, шеги и мемета заваляха под публикацията ѝ, превръщайки поредната ѝ правописна издънка в малък дигитален цирк. Правописните приключения на Светлана продължават да събират повече внимание и усмивки, отколкото много от родните риалити формати.

