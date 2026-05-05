За първи път дръпнахме килимчето на Румъния и взехме туристите на съседите. Тези дни стана ясно колко важни са фестивалите за посещенията на чужди туристи у нас. Преместването на култов купон във Варна стана причина Румъния да загуби хиляди гости.

Около 40 хил. туристи са посетили румънските морски курорти между 1 и 6 май. – спад от 50% на годишна база, като част от отлива се обяснява с преместването на ключов фестивал в България.

Причини за отлива на посетители

Според данни на Патронатната асоциация Resto Constanța, около 40 000 туристи са посетили курортите Мамая, Вама Веке, Мамая Норд и Ефорие по време на миниваканцията за 1 май, което е наполовина по-малко спрямо същия период на миналата година.

„Започнахме сезона с 50% спад на броя туристи, включително заради загубата на около 15 000 посетители от фестивала Sunwaves, който вече се провежда в България, както и заради погрешна прогноза за лошо време“, коментира Корина Мартин, председател на Resto Constanța. От 2007 г. насам Sunwaves е олицетворение на електронната музика и общността. За първи път пролетно

Най-популярните дестинации и атракции

Въпреки по-слабия старт, най-посещавани остават Мамая и Вама Веке, следвани от Мамая Норд и Ефорие. В Ефорие се отчита силен интерес към СПА и балнео туризма, докато в останалите курорти основният поток е привлечен от фестивали, концерти и клубни събития.

Над 6000 души са посетили казиното в Констанца през празничния уикенд, а продажбите на билети за кабинковия лифт в Мамая достигат 2900 – почти двойно повече спрямо Великден.

От бранша предупреждават, че 2026 г. ще бъде предизвикателна за туризма в Румъния заради по-високи данъци и намалени ваканционни ваучери, въпреки че секторът вече формира около 6% от БВП на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com