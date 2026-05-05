Взимат спешни решения след свлачището в Родопите

Опасността от допълнителни каскадни свлачища в района на Райкови поляни все още не е отминала - информацията дойде от областния управител на Смолян Зарко Маринов след заседание на кризисния щаб в разширен състав, информира БНТ. Докато се овладее свлачищният процес, активно ще се работи да се укрепи обходния път към Стойките.

Свлачището все още не е затихнало. То е в най-активната си фаза и експертите дори не изключват да се случат каскадни процеси. Все още не са ясни конкретните фактори, които се събудили съответното свлачище, нито защото то не е било наблюдавано и профилактирано.

Зарко Маринов - областен управител на Смолян: „Първата мярка, която предприемаме е до края на седмицата да уточним и да се възложи укрепването на подпорната стена в Стойките, заедно с укрепването на пътя Стойките-Пампорово, там където в момента има проблем. На второ място да изясним до края на седмицата собствеността, да се разговаря със собствениците на имоти по този обходен маршрути, да видим дали там можем да го направим бързо.“

Доц. д-р Кирил Ангелов - геолог: „Най-спешни мерки трябва да се препоръчат на АПИ, като така наречените активни мероприятия, или спешни, или аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.“

