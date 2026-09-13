Геоложко чудо! Откриха рядък скъпоценен камък, който тежи
Пурпурното съкровище е с фин жълтеникав оттенък и изумителна прозрачност
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Пурпурното съкровище е с фин жълтеникав оттенък и изумителна прозрачност
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