Всичко за Скъпоценен Камък

Следете всички новини, анализи и коментари за Скъпоценен Камък. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Свят
Продадоха сапфир за $17 млн.

Продадоха сапфир за $17 млн.

Сапфир, известен като "Синята красавица на Азия", постави нов рекорд, след като беше продаден за $17,29 млн. на търг на бижута в Женева. 392,52-карато...

13 ноември | 20:05
0 коментара
4253