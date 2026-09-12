Всичко за Балади

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2015: Партийни балади и разпади

2015: Партийни балади и разпади

Декемврийска буря помрачи годината на Голямото укротяване Министерски оставки, кметски щурм на ГЕРБ и разкол в РБ и ДПС белязаха политиката Изминала...

29 декември | 6:55
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Foreigner вади албум с балади

Foreigner вади албум с балади

София. Легендите от Foreigner ще издадат колекция от най-добрите си балади на двойно CD. Специалното издание ще носи името „I Want To Know What Love I...

14 януари | 11:15
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