Интересно разкритие за кралица Елизабет II
Великият монарх си отиде през 2022-а на 96
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Великият монарх си отиде през 2022-а на 96
Компанията притежава и тези на Kiss и Синди Лоупър
На 85 години легендата въртял педалите чак до Божи гроб
Бьорн Улвеус призна всичко
Сензационна изповед на иконата на поп музиката
Решението на една от големите фигури в групата
Били са използвани на предизборно събитие на Тръмп и кандидата му за вицепрезидент Джей Ди Ванс
Съобщението е от близките
Фенове и критика са на разнопосочни мнения
Новият им албум с 10 песни „Voyage“ ще излезе на 5 ноември
Шведският квартет издава първи албум след 1981 година
За първи път след 40 години
Официално съобщение от легендарната група
Пускат абатари
Хитмейкърите ще пуснат първия си нов материал след 39 години
Пребивава 1000 седмици в британската класация за албуми,
Със сигурност ще издадем нови парчета до края на годината, разкри музикантът
Легендарните звезди ще снимат холограмно турне
Групата ще издаде 5 нови песни през 2021-а
Хитът „Waterloo“ беше гласуван за най-добрата песен в историята на конкурса