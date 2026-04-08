Интересно разкритие за кралица Елизабет II

Кралица Елизабет II e обожавала да танцува на музиката на АББА, според дългогодишната ѝ лична асистентка и гардеробиерка Анджела Кели.

Анджела, която е работила за покойната кралица в продължение на почти 30 години, разказа за кралския живот в ново интервю. Тя разкри, че Елизабет слушала радио всяка сутрин и често пеела и танцувала, когато пускали хита на групата „Dancing Queen“.

„Всяка сутрин кралицата слушаше шоуто на Тери Уоган по Radio 2. Когато пускаха песента „Dancing Queen“, тя я обожаваше и двете танцувахме. Кралицата се люлееше от една страна на друга и пееше. Нейно Величество обичаше да пее и имаше хубав глас. Аз не. Аз се увличах и танцувах около нея, сякаш бях на дискотека, а кралицата ми казваше да „се махна“, защото не мога да пея, и се смеехме“, разказа тя пред списание Vanity Fair.

Анжела е работила за Елизабет II от 1993 г. до смъртта на кралицата през септември 2022 г. на 96-годишна възраст. В интервюто тя разказа за последните години на шефката си и призна, че кралицата е криела здравословните си проблеми, защото е била решена да не разочарова никого.

„Кралицата беше решена да изпълнява дълга си до самия край. Нейно Величество никога не разочароваше никого. Дори когато не се чувстваше добре, Нейно Величество не искаше никой да знае. Докато работех редом с кралицата, година след година ставахме все по-възрастни, но и двете бяхме млади по душа – в очите на кралицата все още блестеше искра. Шегите и закачките продължиха чак до Балморал. Когато кралицата почина, тя беше заобиколена от семейството си. Това беше шок за нацията, за всички. Беше много тъжно, но за мен беше чест да служа на кралицата до самия край“, каза тя пред изданието, предаде БГНЕС.

Анджела продължи, описвайки покойната кралица като своя „най-добра приятелка“ и призна: „Липсва ми всеки ден“.

По време на работата си за Елизабет, тя получи разрешение да разкрие тайните на кралския живот в две книги – „Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe“ от 2012 г. и „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe“, която излезе през 2019 г.

