Край! Ето кога АББА се разпада завинаги

Въпреки новия албум и предстоящото турне, поп групата AББA обяви, че се разпада завинаги. Но това ще бъде след виртуалния концерт с т.нар „Абатари” и други планирани представления.

„Това е краят! Това, второто разпускане, е различно от това през 1982 г. Тогава не казах, че АББА никога няма да се събере повторно. Но сега мога да ви кажа: този път определено е краят“, каза пред "Гардиън" известният член на групата Бени Андерсон (74).

Светът обаче все още има какво да очаква, тъй като новият им албум с 10 песни „Voyage“ ще излезе на 5 ноември, а билетите за едноименното турне, насрочено за 2022 г., са в продажба.

Песента "Don't Shut Me Down" вече е слушана над 25 милиона пъти в Spotify, а "I Still Have Faith in You" - повече от 15 милиона пъти. Световни хитове като „Dancing Queen“, „Gimme!“ и „Mamma Mia“ вече имат деветцифрен брой слушане в стрийминг платформите.