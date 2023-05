Великата жена беше и велика страдалка

Светът се прощава с още една кралица. Тина Търнър, която десетилетия наред беше свещената властелинка на рокендрола, си отиде на 83 след дълго боледуване. Певица, танцьорка, актриса, писател, идол - една от най-ярките звезди в международната развлекателна индустрия. Модел за подражание на милиони момичета. Най-успялата жена в рока. От най-продаваните изпълнители на всички времена с рекорд в "Гинес". 50 години на сцената. Един от най-великите гласове на XX и XXI век. Неизчерпаема енергия, неподражаем тембър, невероятен чар. Даяна Рос и Марая Кери я наричат "всемирното вдъхновение". Мик Джагър публикува трогателен пост в социалните мрежи. "Толкова съм тъжен от смъртта на моята прекрасна приятелка. Тя беше наистина изключително талантлива. Топла, забавна и щедра. Много ми помогна, когато бях млад и никога няма да я забравя". Сър Елтън Джон я определи като "недосегаема". Опра Уинфри пък разкрива етапите в необикновеното им общуване. "Първо бях почитател, следвах я от шоу на шоу из цялата страна. В крайна сметка се сближихме искрено. Тя остава вечната богиня на рокендрола - притежаваше огромно количество вътрешна сила, която нарастваше с всеки изминал ден. Окуражи онази част от мен, за която не подозирах, че съществува. Тя поиска свободата си след години на домашно насилие и животът й се превърна в ярък зов за триумф. Благодарна съм за нейната смелост, за това, че ни показа как изглежда победата, носеща високите й токчета и кожена минипола. Веднъж сподели, че когато дойде време да напусне тази земя, няма да се страхува, а ще бъде развълнувана и любопитна. Защото се беше научила как да живее, заобиколена от любимия Ервин и приятели. Аз съм по-добра жена, по-добър човек, защото нейният живот докосна моя. Тя наистина беше просто най-добрата.", изповядва още Опра. "Промени музиката на Америка", написа президентът Джо Байдън. "Блестеше под прожекторите и в сърцата. Наследството ? ще живее вечно сред звездите", включиха се от НАСА в Туитър. Тя оставя след себе си вечни хитове като Proud Mary и The Best, с които са израснали няколко генерации от планетата. Но зад целия този блясък се крие не само велика жена, но и велика страдалка.

Анна Мей Бълок e родена на 26 ноември 1939 г. в Браунсвил, щата Тенеси. Тя е най-малката от трите дъщери на Флойд Ричард Бълок и съпругата му Зелма Присила. Семейството живее в селската общност Нутбуш, Тенеси, където баща й работи като надзирател на арендаторите във фермата Пойндекстър на магистрала 180. Когато е на 11, майка й напуска семейството, за да се спаси от Флойд, който я редовно я бие и изнасилва. В автобиографията си Тина споделя, че е била лишена от родителска обич. "Майка ми беше много млада жена, аз съм нежелано дете". Анна Мей и по-голямата й сестра са сред най-горещите фенки на живота в нощните заведения в Сейнт Луис.

Именно там тя за първи път вижда и чува Айк Търнър и групата му Kings of Rhythm - в Манхатън клуб в Източен Сейнт Луис. Момичето е впечатлено от таланта му, почти изпада в транс, когато той свири на сцената. И започва да го моли за място в бенда - Айк й обещава, но нищо повече. Една вечер през 1957 г. Анна Мей успява да се добере до микрофона на барабаниста Юджийн Уошингтън по време на антракт и изпява блус баладата на Би Би Кинг "You Know I Love You". След като я чува , Търнър пита за още. Тя продължава до сутринта и става вокалист на бандата, като междувременно Айк я учи да контролира гласа си. Първият запис на Бълок е през 1958 г. под името Little Ann в сингъла "Boxtop" - с Айк и Карлсън Оливър. Тина Търнър изгрява в сингъла "A Fool in Love" през юли 1960 г. Той достига номер 2 в класацията Hot R&B Sides и е 27-ми в Billboard Hot 100. След успеха Айк създава Ike & Tina Turner Revue, което включва Карлсън Оливър, момичетата Ikettes, беквокалистки и танцьорки. Той остава на заден план като ръководител на групата. Първият посочен сингъл на Търнър като солов изпълнител, "Too Many Ties That Bind"/"We Need an Understanding", е издаден от лейбъла на Айк "Sonja Records" през 1964 г.

Тина и Айк са приятели до 1960 г. Романсът им започва, още докато Айк е с гаджето си Лорейн Тейлър. Това се случва през една драматична нощ, в която Тина се крие в стаята му от агресивен колега със секс мераци. След като записва "A Fool In Love", Търнър казва на Айк, че трябва да разделят личните от професионалните отношения. И той й посяга за първи път - удря я по главата с дървена носилка за обувки. Тя е адски изплашена, но решава да остане с него - наивно вярва, че може да го превърне в по-добър човек. В средата на 70-те Айк силно се пристрастява към кокаина, което се отразява пагубно на брака им - всяка първа нощ я бие, всяка втора я изнасилва. Тина не вижда изход от кризата и опитва да се самоубие през 68-а. "Връзката ми с Айк ме направи най-нещастната жена под слънцето. Отначало наистина бях влюбена в него. Но вижте какво направи той от мен, винаги е бил напълно непредсказуем.", споделя тя в мемоарите си. Всъщност Айк страда от биполярно разстройство. През 75-а групата се разпада, а след поредния побой Тина подава документи за развод.

Тя има двама биологични сина - единият от саксофониста Реймънд Хил - Реймънд Крейг, роден на 20 август 1958 г., а другият от Айк Търнър - Роналд "Рони" Ренел Търнър, роден на 27 октомври 1960 г. Осиновява и две от децата на Айк, отглеждайки ги като свои. Той на свой ред дава името си на Реймънд Крейг Хил, който става Търнър. По време на бракоразводния процес Айк изпраща четиримата да живеят с Тина, като им осигурява средства само за едномесечен наем. След развода тя се отчуждава от наследниците с изключение на Крейг.

Кавърът на "LetТs Stay Together" на Албърт Грийн е големият й пробив през 1983-та. Песента покорява няколко европейски класации и от звукозаписната й компания й дават две седмици да запише нова тава. "Private Dancer" излиза през май 84-а и продава 10 милиона копия по света, превръщайки се в най-успешния й запис. Сингълът "What's Love Got to Do with It" е нейната първа и единствена номер едно песен в Billboard Hot 100. Със следващите си албуми Тина покорява света. Автобиографията й става бестселър, започва да се занимава с актьорство. Турнетата са сред най-касовите в историята. Тя държи световния рекорд на Гинес за най-многобройна публика за солов изпълнител - 180 хиляди се събират да я гледат и слушат на живо през 1988-а. Продава 100 милиона от албумите си. Има 12 награди "Грами", като през 2018-а получава приз за цялостно творчество. Има звезда на Холивудската алея на славата и на Алеята на славата в Сейнт Луис. През 1991-а влиза в Залата на славата на рокендрола като дует с Айк. През 2021-а я включват и като солов изпълнител. Тина е носител на много други награди и признания.

Открива любовта с Ервин Бах

След ужаса в леглото и под юмруците на Айк Търнър, Тина открива голямата любов с музикалния магнат Ервин Бах. Според градските легенди той започва да я ухажва заради славата и парите й, но истината е съвсем друга - бизнесменът е изключително проспериращ. Състоянието му, оценяването на около 50 милиона долара, е натрупано по време на работа н "Куин" и "Пинк Флойд". Запознават се през 1985 г., докато чакат да заемат местата си в първа класа на самолета. Бах е с 16 години по-млад от Тина, но това въобще не го спира. Първо се установяват в Германия, а след това - в имение край Цюрих. Женят се, когато тя е на 73. Първо се подписват в кметството на Кюснахт, предградието на Цюрих, където живеят, а след това разменят клетви на будистка церемония. Певицата предварително се извинява на съседите за евентуалния шум от грандиозния купон. Но се оказва, че Тина Търнър във времето страда от редица здравословни проблеми - рак, инсулт и бъбречна недостатъчност. След инсулта през 2013-а тя отново се учи да ходи. Толкова е отчаяна, че мисли за евтаназия. Бах й дава от своя бъбрек, за да я спаси през 2017-а. Но драмите не спират до тук, а преминават в трагедии. Крейг се самоубива през юли на 2018 г. Рони, който свири на бас китара в групата Manufactured Funk и е женен за френската певица Афида, умира от усложнения на рак на дебелото черво през декември на 2022 г. От него певицата има двама внуци. Неотдавна Ервин Бах споделя, че Тина продължава да носи белезите от брака си с Айк и я сравнява с войниците, които се връщат от фронта с посттравматично разстройство. Документалният филм "Тина" е сбогуването на съпругата му с феновете.