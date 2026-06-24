Съпругата на Неймар удари нашите златотърсачки

Съпругата на бразилския нападател Неймар, инфлуенсър и предприемач Бруна Бианкарди, заяви, че не се смята за "трофейна съпруга".

"Хората си мислят, че сме "трофейни съпруги", които си седят вкъщи и не работят."

"Казвам: "Чакай малко, имам си собствен бизнес, плащам на екипа си, плащам заплати. Печеля си собствени пари и си плащам собствените сметки", каза Бианкарди в подкаста Elas Que Jogam.

Заслужава да се отбележи, че акаунтът на Бруна Бианкарди в Instagram има 15,6 милиона последователи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com