Съпругата на Брус Уилис с емоционална изповед за болния актьор

Ема Хеминг Уилис, съпругата на Брус Уилис, разказа открито за моментите, в които все още вижда проблясъци на „топлата“ му личност след диагнозата фронтотемпорална деменция (ЛТД).

По време на предварителен преглед на срещата си с Даян Сойър, излъчена в предаването „Добро утро, Америка“ на 26 август, Ема каза, че семейството ѝ все още има „моменти“, в които 70-годишният актьор показва проблясъци от харизматичната си личност.

„Такъв е неговият смях, нали? Той има толкова сърдечен смях“, каза 47-годишната Ема. „И понякога ще видите този блясък в очите му или тази усмивка. Просто се пренасям отново там.“

През сълзи тя добави: „И просто е трудно да се види, защото толкова бързо, колкото се появят тези моменти, толкова бързо и изчезват“, щраквайки с пръсти.

През март 2022 г. семейство Уилис разкри, че Брус се оттегля от актьорството, защото е бил диагностициран с афазия, езиково разстройство, което засяга способността за комуникация.

През февруари 2023 г. Ема разкри диагнозата на Брус - фронтотемпорална деменция.

Разговаряйки със 79-годишната Сойър, моделът, авторката и активистката си спомни как е осъзнала, че нещо е различно в съпруга ѝ преди поставянето на диагнозата: „За някой, който беше много приказлив и много ангажиран, той беше просто малко по-тих.“

„И когато семейството се събираше, той някак си се топеше по малко“, обясни тя.

Както Ема си спомня още за звездата от „Умирай трудно“ , „Той се чувстваше малко отчужден, много студен. Не като Брус, който е много топъл и привързан. Да влезе в пълна противоположност на това беше тревожно и страшно.“

Ема, чиято книга „Неочакваното пътешествие“ ще излезе на американския пазар на 9 септември, каза, че не вярва, че съпругът ѝ „някога е успявал да свърже точките“ за това какво се случва с него от гледна точка на здравето.

Що се отнася до собствената ѝ реакция, тя каза на Сойър, че се е чувствала „паникьосана“, не разбирайки напълно какво се случва с Брус, след като му е била поставена „диагноза, която не е могла да произнесе“.

„Просто си спомням, че го чух и не чух нищо друго. Все едно падах свободно“, каза тя.

Ема,която споделя с Брус две дъщери - Мейбъл, на 13 години, и Евелин, на 11 години, също сподели, че „ЛТД може да бъде диагностицирана като биполярно разстройство, криза на средната възраст, депресия“, добавяйки, че „много лекари изобщо не знаят“ за това състояние, пише Ladyzone.

Но въпреки предизвикателствата, тя е благодарна: „Благодарна съм, че съпругът ми все още е тук.

